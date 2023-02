Domani la Lazio affronterà in trasferta la Juventus nei quarti di Coppa Italia: Sarri ha deciso di convocare Pellegrini

Importante indiscrezione lanciata da Sky Sport per quanto riguarda la gara di domani sera tra Juventus e Lazio in Coppa Italia.

Maurizio Sarri ha infatti deciso di convocare Luca Pellegrini per la gara nonostante il terzino non si sia mai allenato in gruppo con la squadra.