Juventus Lazio, la moviola: mano Hoedt è rigore, manca un giallo alla Juve

Ecco la moviola della sfida tra Juventus e Lazio presentata da La Gazzetta dello Sport: analizzati in particolare due episodi

Finisce con la vittoria dei padroni di casa per 3-1 il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. I bianconeri riescono a battere i biancocelesti di Simone Inzaghi in uno scontro diretto importantissimo per la qualificazione in Champions League.

Nel corso dei 90 minuti ci sono stati alcuni episodi dubbi, valutati dalla moviola. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in occasione del tocco di mano di Wesley Hoedt, l’arbitro Massa avrebbe dovuto concedere il calcio di rigore, così come il VAR Di Bello avrebbe dovuto farlo rivedere. Giusta invece la decisione sul presunto fallo in area ai danni di Morata, mentre manca un cartellino giallo alla Juve per una manata da dietro rifilata da Alex Sandro a Luis Alberto.