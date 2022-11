Juventus-Lazio, Hysaj verso il recupero. Ma c’è l’opzione Radu

Con Lazzari out, Hysaj viaggia verso il recupero per Juventus-Lazio dopo la febbre di ieri pomeriggio. L’alternativa è l’impiego di Radu

Maurizio Sarri si interroga in vista di Juventus-Lazio. Il dubbio più grande riguarda quello dei terzini.

Come riportato dal Corriere dello Sport, con Marusic confermatissimo e con Lazzari out per infortunio, c’è da sciogliere il dubbio legato ad Hysaj. Ieri l’albanese era febbricitante ma è segnalato in recupero e dovrebbe partire titolare a destra. In caso di forfait, è viva l’opzione Radu a sinistra con Marusic spostato sull’altra corsia.