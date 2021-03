Juventus, le condizioni degli uomini di Pirlo prima della Lazio

A due giorni dalla gara dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, ecco le condizioni dei giocatori bianconeri: alcuni sono a rischio

Dopo il mancato match di martedì contro il Torino, la Lazio è pronta di nuovo a scendere in campo: sabato, infatti, i biancocelesti andranno proprio nel capoluogo piemontese, dove affronteranno la Juventus. La gara sarà valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A.

Come riportato da La Stampa, le condizioni degli uomini di Andrea Pirlo in vista di questa partita non sono delle migliori. Infatti, nonostante il recupero di Bonucci e Cuadrado, il tecnico bianconero deve fare i conti con alcune assenze, in particolare quelle di Arthur e Dybala. Inoltre, ci sono altri due giocatori che non stanno attraversando un buon periodo di forma: si tratta di Matthijs de Ligt, che probabilmente verrà tenuto a riposo sabato, e Weston McKennie, che sta combattendo con un problema all’anca. Una notizia positiva, però, è quella del recupero di Alvaro Morata, che nella serata di martedì è anche andato in rete nel 3-0 della Juve contro lo Spezia.