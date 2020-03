Serie A, altra ipotesi per i recuperi: giocare il weekend del 7 e 8 marzo

Una nuova soluzione per il recupero delle gare sospese ieri di Serie A, tra le opzioni anche quella di giocare il 7,8 e 9 marzo

La Coppa Italia non verrà spostata, come riportato da SportMediaset. La necessità, quindi, è quella di trovare altre soluzioni per giocare le gare sospese ieri e, tra queste, anche quella di far recuperarle recuperare nel weekend del 7 e 8 marzo (con Juventus-Inter il 9), mentre la ventisettesima giornata andrebbe al 13 maggio.

Nelle prossime ore il quadro diventerà più chiaro, ma la necessità di trovare in fretta un accordo è forte.