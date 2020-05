Serie A, la Juventus inizia i test medici

Dopo il rientro in Italia dei giocatori partiti, la Juventus inizia i test medici sui giocatori in vista degli allenamenti individuali

Eppur si muove. Nonostante la Serie A sia ancora ferma, qualche sprazzo di luce si inizia a vedere.

Come riporta Sky Sport, la Juventus ha iniziato i primi test medici sui propri giocatori in vista degli allenamenti individuali. Dopo i rientri in Italia dei giocatori all’estero, altri (Bernardeschi, Cuadrado, Pinsoglio, Bonucci e Ramsey) si sono recati al J Medical per per sottoporsi alle visite mediche necessarie per il rientro in campo. Successivamente verranno effettuati anche dei test fisici.