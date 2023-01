Juventus in Serie B? Il clamoroso commento di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha parlato della possibile retrocessione della Juventus in Serie B: il duro commento

Ospite a Mediaset, Ivan Zazzaroni ha parlato così della possibile retrocessione in Serie B della Juventus:

«Il sistema ha paura della Juve in Serie B. Mandare la Juve in B per il calcio italiano è come prendere un machete e tagliarsi le palle. La Federazione non ne ha presa una a parte l’Europeo negli ultimi anni. Il calcio era la quarta industria italiana, ora è la settima. A Roma avverto grande paura di perdere la Juve e oltre dieci milioni di tifosi, anche per la questione delle disdette e dei diritti tv».