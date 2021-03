Juventus, Bernardeschi: «Il Porto? Prima c’è la Lazio. Tutte le energie lì»

L’ala della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Non è facile non pensare al Porto. Ma…»

Dopo l’ottima prova nella gara contro lo Spezia (dove è subentrato nel secondo tempo e ha collezionato l’assist per il gol che ha sbloccato la partita), Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport in vista del match di sabato della sua Juventus contro la Lazio.

«Contro la Lazio sarà sicuramente una partita difficile, negli ultimi precedenti ci ha sempre messo in difficoltà. Giochiamo in casa nostra e questo ci darà quel qualcosa in più, anche se purtroppo non ci saranno i nostri tifosi, ma rimane sempre il nostro stadio. Sarà una battaglia, ma se giochiamo da Juventus sicuramente porteremo a casa il risultato. Non è facile non pensare al Porto in Champions, ma prima c’è la Lazio e tutte le energie fisiche e mentali devono andare lì»