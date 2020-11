Juventus, bagarre in attacco: Dybala, Kulusevski e Chiesa per un posto

La Juventus contro la Lazio potrà contare su un potenziale offensivo di livello assoluto

Il rientro di Cristiano Ronaldo dal primo minuto in campionato completa un reparto, quello dell’attacco bianconero, già ricco di talento. Se le scelte in difesa e a centrocampo saranno obbligate per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, che contro la Lazio a Roma dovrebbe confermare Bonucci e Chiellini al centro della difesa o optare per Demiral, e a centrocampo schierare Bentancur e Rabiot complici le non perfette condizioni fisiche di Arthur e l’infortunio di Ramsey.

In attacco c’è l’imbarazzo della scelta. Con Ronaldo e Morata, contro la Lazio dovrebbe esserci Dybala, ma scalpitano anche Kulusevski, Chiesa e in terza battuta Bernardeschi. I dubbi verranno sciolti nella giornata di sabato.