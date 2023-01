Juventus-Atalanta 3-3, i bianconeri ripartono da un pari

Juventus-Atalanta, termina con un rocambolesco 3-3 il posticipo dello Stadium con la formazione di Allegri che riparte dopo la sentenza

Termina con un rocambolesco 3-3 la sfida che chiude la domenica di serie A tra la Juventus e l’Atalanta, con i bianconeri che ripartono da un pari dopo la sentenza della corte d’appello.

A passare in vantaggio è l’Atalanta al 4′ con Lookman, bianconeri che riescono a ribaltare la partita grazie al rigore segnato da Di Maria al 25′, e Milik al 34′. Non è ancora finita perchè Lookman riesce a portare in vantaggio i bergamaschi dopo il pareggio di Maehle al 46′. La formazione di casa trova il definitivo 3-3 con Danilo al 65′