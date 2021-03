Juventus, altra tegola in difesa: Frabotta salterà la Lazio

Gianluca Frabotta salterà la prossima sfida di Serie A contro la Lazio: il difensore della Juventus era diffidato ed è stato ammonito

Il difensore della Juventus era diffidato ed è stato ammonito in occasione del primo tempo del match casalingo con lo Spezia. Altra tegola per la retroguardia juventina in vista del match contro la Lazio, a seguito dell’infortunio di De Ligt nel riscaldamento pre-partita di questa sera.