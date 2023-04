Juventus, Allegri potrà contare sul rientro di due big: le ultime

Juventus, il tecnico livornese alla vigilia della sfida in trasferta contro la Lazio potrà contare sui rientri di Chiesa e Bonucci

Ci siamo, l’attesa sta per finire sabato allo stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Lazio e Juventus che chiude il turno di campionato pre pasquale, e che vale molto in ottica Champions. Per il match contro i biancocelesti, Allegri potrà fare affidamento su due rientri fondamentali.

Si tratta di Bonucci e Chiesa, che si sono allenati coi compagni, con l’ex viola che è pronto a riprendersi il suo posto dopo lo spezzone in Coppa Italia contro l’Inter.