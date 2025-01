Juve, un ex Lazio potrebbe sostituire Thiago Motta: è stato avvistato al Maradona

Juve, il tecnico bianconero non è certo di concludere la stagione sulla panchina del club torinese. Un ex Lazio potrebbe sostituirlo

Il rendimento della Juve di Thiago Motta non è mai stato eccezionale in questa stagione ed il tecnico ex Bologna non è certo di terminare la stagione sulla panchina bianconera.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, tra i nomi dei possibili sostituti ci sarebbe quello dell’ex Lazio Igor Tudor, un passato anche come difensore bianconero. Il tecnico croato sarebbe stato inoltre avvistato sabato scorso al Maradona insieme al suo staff.