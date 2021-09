La Juventus si aggrappa ai giovani “reietti”, il Milan alle sostituzioni

La Juve si iscrive finalmente al campionato cogliendo grazie ai suoi giovani la prima vittoria mentre il Milan affianca l’Inter in vetta

Bentornata Juventus. Al quinto tentativo ecco arrivare i sospirati tre punti, utilissimi per abbandonare il penultimo posto ma soprattutto per scacciare i numerosi spettri che aleggiavano sopra la Continassa.

Non è stata indubbiamente la partita del secolo quello del Picco, durante la quale lo Spezia sbarazzino di Thiago Motta ha a lungo accarezzato l’impresa. Le stilettate di Gyasi e Antiste sono lì a testimoniare che i problemi della Vecchia Signora sono tutt’altro che risolti, ma la luce in fondo al tunnel è stata accesa, forse non a caso, proprio dai più criticati sin qui.

