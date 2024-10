Juve Lazio, aperta la vendita dei tagliandi: info e prezzi

Juve Lazio sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dell’Allianz Stadium. La gara è in programma sabato 19 ottobre

Per la gara tra Juve e Lazio, in programma sabato 19 ottobre alle ore 20:45, sono stati messi in vendita i tagliandi per il settore ospiti dell’Allianz Stadium. C’è obbligo della tessera millenovecento S.S.Lazio per l’acquisto del tagliando.

Il costo è di 45 euro, la capienza complessiva del settore ospiti, tra primo e secondo anello è di 2099 posti.