Juve Lazio, tabù Stadium da sfatare! I numeri parlano chiaro: quella statistica è un avversario in più da battere

Juve Lazio, c’è il tabù Allianz Stadium da dover sfatare per il club biancoceleste. Una statistica negativa negli ultimi anni si è venuta a creare

In casa Lazio c’è grande voglia di sfidare domani la Juve. I giocatori vogliono continuare in questo ottimo periodo di forma, la volontà è quella di fare bene e cercare il colpaccio contro i bianconeri in uno stadio che raramente ha portato fortuna.

Un solo successo in 16 precedenti all’Allianz Stadium, quello del 2017 con la doppietta di Immobile e il rigore parato da Strakosha a Dybala. Dopodichè 3 pareggi e 12 affermazioni bianconere: un trend da invertire da domani.