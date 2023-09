Juve Lazio, la pazza idea di Sarri: c’entra Guendouzi

Per la sfida di sabato prossimo tra Juve e Lazio, Maurizio Sarri sta coltivando una pazza idea: Guendouzi titolare al posto di Kamada

Maurizio Sarri medita la mossa a sorpresa in vista della sfida di sabato prossimo alle 15 contro la Juve in trasferta.

Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, complice il rientro di Kamada dagli impegni con il Giappone fissato per mercoledì e soprattutto grazie all’ottimo impatto avuto dall’ex Marsiglia nella gara contro il Napoli, il tecnico sta pensando di lanciarlo titolare nel terzetto con Cataldi e Luis Alberto. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso in casa Lazio.