Juve-Lazio, i precedenti tra Thiago Motta e Baroni: il dato

Juve-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta allo stadium tra le due compagini ecco tutti i precedenti tra i due allenatori

Prima di volare in Olanda per blindare la qualificazione in Europa League contro il Twente, la Lazio sabato sfida allo Stadium la Juventus per centrare altri punti pesanti per la sua corsa in campionato. Oltre i calciatori, i protagonisti della partita saranno sicuramente i due allenatori ossia Thiago Motta e Baroni, che si sfideranno per la 7°volta e il bilancio è di 4 vittorie per Motta, un pareggio e una sola vittoria per il mister biancoceleste