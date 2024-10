Juve Lazio, ballottaggio americano per la fascia destra per Motta

Juve Lazio, con Nico Gonzalez out e Conceicao infortunato Thiago Motta ha due opzioni per la corsia destra: duello americano McKennie-Weah

Il Corriere dello Sport avanza una nuova ipotesi per la Juve in vista della gara contro la Lazio, primo match in calendario dopo la sosta per le Nazionali. Weston McKennie può cambiare ancora una volta il suo ruolo, avanzando sulla linea dei trequartisti vista la sua grande duttilità, arma in più per Thiago Motta.

Il tecnico dovrà fare a meno di Nico Gonzalez e Conceicao, fuori per infortunio. Possibile partenza per Weah? L’esterno ex Lille ha avuto dei problemi fisici che si trascinano dalla prima giornata e non è partito per le convocazioni nazionali per recuperare: per questo motivo Motta sta pensando davvero di chiamare in causa l’ex Schalke. Una soluzione per provare a mettere la museruola a Nuno Tavares, uno dei pericoli numero uno visto il suo status di forma e i 5 assist messi a referto in 5 partite.