Juve Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming. Il match di Coppa Italia è in programma il 2 aprile

Archiviata la vittoria dell’Olimpico nel recupero grazie al gol di Marusic, l’attenzione si sposta sul match di Coppa Italia tra Juventus e Lazio in programma il 2 aprile alle ore 21:00.

La semifinale d’andata si giocherà all’Allianz Stadium e si potrà assistere alla diretta in esclusiva su Canale 5. La sfida sarà trasmessa in contemporanea anche in streaming sulla piattaforma Infinity.