In casa Juve proseguono i problemi con gli infortunati: Cuadrado e Bonucci mettono nel mirino la Lazio. Le ultime

In casa Juve si ferma anche Chiellini. Gli infortunati preoccupano Pirlo: oltre al capitano, infatti, ai box ci sono anche Bonucci e Cuadrado.

Come spiega Tuttosport, Bonucci dovrebbe tornare per Juve-Lazio del 6 marzo, data in cui dovrebbe rientrare anche Juan Cuadrado. Il colombiano, fermo dalla sfida col Napoli, verrà valutato a metà della prossima settimana.