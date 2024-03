Juve Genoa 0-0: continua la crisi dei bianconeri prima della Lazio

Juve Genoa, altro match per i bianconeri in cui non arriva la vittoria: allo Stadium è solo 0-0. E alla prossima c’è la Lazio

Ancora male la Juve, che allo Stadium non riesce a battere neanche il Genoa nel match delle 12.30 di questa domenica della 29esima giornata di campionato.

Altro match in cui i bianconeri non riescono a portare a casa i tre punti, prolungando il periodo no a livello di risultati. E alla ripresa c’è la trasferta in casa della Lazio.