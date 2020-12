Milan unica imbattuta nei primi cinque campionati europei

Con la sconfitta casalinga della Juventus il Milan rimane l’unica squadra nei primi cinque campionati europei a non aver ancora perso in stagione. I bianconeri hanno perso in casa contro la Fiorentina per 3-0 perdendo l’imbattibilità. La striscia del Milan, che questa ser affronterà la Lazio, regge in Serie A da ben 25 partite. Meglio il Diavolo ha fatto solo con Fabio Capello in panchina tra 1991 e 1993.