Juve con Vlahovic: per Allegri qual è il limite del fallimento?

La parola “fallimento” aleggia spesso sul capo degli allenatori: con l’innesto di Vlahovic la Juve di Max Allegri sarà spalle al muro

Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juve promette di infiammare la parte finale di stagione: Max Allegri sarà costretto a camminare sui carboni ardenti della critica. Non può essere altrimenti, d’altronde, per l’allenatore più pagato della Serie A, atteso al ritorno in bianconero come un Messia dopo due stagioni in chiaroscuro.

