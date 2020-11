Juve, Bentancur attaccato in Argentina per aver subito il tunnel da Correa

Bentancur è finito sotto accusa della stampa argentina per aver subito il tunnel di Correa, durante Lazio-Juventus

La rimessa laterale di Marusic, poi la serpentina ubriacante di Correa e infine la magia di Caicedo. Così si è sviluppata l’azione che ha portato la Lazio al pareggio, contro la Juve, all’ultimo istante disponibile. Nonostante il raddoppio, Bentancur e Cuadrado non sono riusciti a fermare l’argentino, facendo finire l’uruguaiano dritto al centro delle polemiche.

Matteo Dotto, nell’editoriale di SportMediaset, ha spiegato: «In Argentina chiamano “pecho frio” un giocatore… senza palle. Rodrigo Bentancur, ridicolizzato con il tunnel di Correa che ha portato al pareggio di Caicedo, è inserito nella categoria, almeno dai colleghi di Olè che lo hanno visto debuttare e crescere nel Boca Juniors. Colleghi che non hanno tutti i torti. L’uruguaiano ha un bel fisico, buona tecnica, sa stare bene in campo. Ma non va mai (o quasi) oltre al compitino. Del resto i numeri lo inchiodano».