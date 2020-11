Juve, Arthur si allena regolarmente in gruppo e punta la Lazio

L’ex Barcellona aveva accusato un problema allo stomaco nella giornata di ieri, ma oggi si è allenato in gruppo.

Il forfait del numero 5 della Juventus Arthur nel corso della gara di Champions League di Budapest contro il Ferencvaros aveva destato preoccupazione. L’ex Barcellona aveva accusato problemi allo stomaco tali da non riuscire – secondo la stessa ammissione dell’allenatore Pirlo – a stare in piedi. Il centrocampista, tuttavia, si è regolarmente allenato in gruppo nella giornata di oggi e cercherà quindi di insidiare Rabiot, Bentancur e McKennie per una maglia da titolare all’Olimpico di Roma contro la Lazio.