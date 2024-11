Juric: «E’ un ottimo punto in cui ci sono state delle buonissime cose da parte nostra ma anche degli errori»

Juric, il tecnico giallorosso analizza a caldo il pareggio ottenuto dalla sua Roma contro l’Union Saint Gilloise: le sue parole

Al termine della partita pareggiata dalla Roma con l’Union Saint Gilloise, ha parlato ai microfoni di Sky Juric il quale commenta e analizza cosi il match con la formazione belga

PAROLE – «Ci sono stati tratti positivi dove abbiamo fatto cose giuste e altri di negatività, di poca intensità, che non mi sono piaciuti. Il risultato è negativo, meglio aver preso un punto ma oggi non possiamo essere molto soddisfatti della prestazione».

ERRORI INDIVIDUALI – «Non so che dirti, li stiamo commettendo. Capita, può essere anche un fattore mentale. A noi capita spesso. Dispiace, perché i ragazzi stanno dando tutto ma non riescono a raccogliere quello che vorrebbero».

GESTIONE – «La partita non è stata brillantissima, nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni e trovato il gol. Purtroppo stiamo facendo degli errori individuali che paghiamo. Il calcio è così. Non riusciamo a essere tosti a sufficienza, per vincere anche le partite nelle quali non siamo brillanti».

COME USCIRE DA MOMENTO NO – «Ci sono stati momenti molto positivi, dove sono mancati i risultati che potevano darci slancio, succede sempre qualcosa. Adesso c’è tutta questa negatività, com’è giusto che sia visti i risultati. Dobbiamo essere forti per uscire da questa situazione».

CONFRONTO CON LA SOCIETA’ – «In tutto questo periodo ho pensato solo ad allenare, lascio correre tutto il resto cercando di fare bene il mio lavoro perché sul resto non posso influire. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni».