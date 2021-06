Jovetic a zero, la Lazio riflette: vari dubbi per i biancocelesti. Le ultime

Jovetic è finito nel mirino della Lazio per l’attacco: potrebbe arrivare a parametro zero ma i dubbi non mancano

In casa biancoceleste si cercano innesti per l’attacco. Uno dei nomi fatti è quello di Jovetic, in scadenza con il Monaco il prossimo 30 giugno. La Lazio sta valutando il suo profilo, non senza dubbi: il problema dell’attaccante, infatti, sono i frequenti infortuni.

Come rivela il Corriere dello Sport, nel caso in cui stesse bene, sarebbe comunque un profilo molto importante per i biancocelesti. Il giocatore ha inoltre come procuratore Ramadani, lo stesso di Sarri.