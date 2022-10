Jony, guai per lo spagnolo: un nobile lo porta in tribunale

Guai giudiziari per lo spagnolo ex Lazio Jony. A portare in tribunale l’ex giocatore biancoceleste è stato un nobile

Infatti, come raccontato da La Repubblica, i fatti risalirebbero al 2020, quando il calciatore ha lasciato la villa presa in affitto all’Olgiata da Manfredi Mattei Filo della Torre. Infatti un sopralluogo avrebbe evidenziato che mancherebbe lo strato di copertura del pavimento della sala adibita a palestra. Il giocatore avrebbe promesso di provvedere, ma nulla sarebbe stato fatto ed è per questo che si è arrivato in sede penale. Tutto è stato declassato a civile e a marzo ci sarà la sentenza.