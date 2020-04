Lazio, Joe Jordan: «Sono importanti per l’equilibrio della Serie A»

L’ex allenatore del Tottenham ha espresso il suo parere sulla Serie A: oltre alla Juventus, anche la Lazio può dire la sua

Prima che la Serie A si fermasse, la Lazio stava dando del filo da torcere alla Juventus che detiene lo scettro di migliore da ormai otto anni.

Joe Jordan ha detto la sua sul campionato ai microfoni di TMW: «Quest’anno, per fortuna del campionato non c’è solo la Juve che comanda, ma ci sono in lotta anche la squadra di Inzaghi e i nerazzurri. A questo punto del torneo gli anni scorsi i bianconeri avevano già conquistato lo scudetto. E’ importante avere ora questo maggior equilibrio in serie A».