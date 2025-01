James Rodriguez Lazio, il colombiano lascerà il Rayo Vallecano: ecco la sua prossima destinazione

James Rodriguez Lazio, la scorsa estate era stato accostato ai biancocelesti. Ora il suo futuro è lontano dall’Europa

James Rodriguez era stato accostato al calciomercato Lazio nella sessione estiva, per poi finire al Rayo Vallecano. In questi mesi non ha mantenuto le aspettative ed è prossimo a lasciare il club spagnolo.

Infatti, come riportato da TMW, il calciatore colombiano è vicino al Club Leon, formazione messicana che disputerà il prossimo Mondiale per club. James Rodriguez punta così a giocare di più e a farsi trovare pronto per il Mondiale del 2026.