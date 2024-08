James Rodriguez Lazio, Fabiani ESCLUDE l'acquisto, ma Lotito... QUAL E' il pensiero del patron e le PROSSIME mosse

James Rodriguez Lazio, Fabiani esclude l’acquisto del colombiano, ma Lotito… il pensiero del patron e le possibili mosse

Come evidenziato oggi da Il Messaggero, il DS Fabiani ha escluso James Rodriguez come possibile colpo in entrata da parte del calciomercato Lazio, andando così a spegnere le voci delle ultime settimane.

Il presidente Lotito, svela il quotidiano, sarebbe sempre in cerca di un colpo da 90 dopo il mancato arrivo di Greenwood, ma a questo punto sarebbe orientato a fare fronte comune con il suo DS e a guardare altrove.