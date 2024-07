James Rodriguez Lazio, spunta il TEMA commissioni! La richiesta di Mendes PREOCCUPA Lotito. Cosa può succedere

James Rodriguez-Lazio, spunta il tema commissioni: il procuratore Mendes ha chiesto 5 milioni di euro a Lotito. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, non tramonta nel calciomercato Lazio la possibilità dell’arrivo a parametro zero di James Rodriguez.

Per far arrivare il colombiano ex Real Madrid ed Everton a Formello serve un contratto da 4 milioni complessivi ed una commissione da 5 milioni di euro a Mendes. Affare non facile ma la Lazio non gli ha ancora chiuso le porte