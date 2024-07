James Rodriguez Lazio, Fabiani prova il COLPO: vuole portare il trequartista a Formello. Il club sta valutando il suo acquisto

Come riportato da Il Messaggero, alla Lazio è stato proposto il fuoriclasse colombiano James Rodriguez. Grande protagonista nell’ultima Coppa America con 5 assist e 1 gol, l’ex Real Madrid ha voglia di tornare in Europa dopo essersi svincolato dal San Paolo.

La Lazio sta prendendo in considerazione il suo acquisto a parametro zero, ma su James Rodriguez ci sono anche Betis e Porto. L’affare non è semplice, ma Fabiani ci prova.