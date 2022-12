Jacobelli: «Il caso Juventus sta dando uno scossone al calcio»

Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio del caso Juve che ha messo sotto choc l’intero mondo del calcio italiano

PAROLE – «Bisogna raccontare i fatti giorno per giorno, non si può cercare il sensazionalismo ad ogni costo perché sono cose delicate in cui serve massima attenzione, la notizia deve essere corretta e precisa. La vicenda relativa alla Juve sta dando uno scossone al mondo del calcio».