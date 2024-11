Italiano a Dazn: «Nel primo tempo alla pari con la Lazio, il rosso ci ha messi in difficoltà»

Italiano, allenatore rossoblù, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Lazio Bologna: le dichiarazioni del tecnico

PASSO INDIETRO – «In questo calcio rimanere in inferiorità numerica è impossibile per reggere, tutti giocano, tutti cerchiamo di aggiungere attaccanti. Oggi in difficoltà, purtroppo un’ingenuità che paghiamo cara. Dispiace per Tommy, era in grande crescita. Mi conosce, sa cosa intendo quando non bisogna rimanere in inferiorità numerica. Nel primo stavamo giocando alla pari con la Lazio. Poi dopo sei costretto a rincorrere, mi dispiace perchè così si mette in difficoltà tutta la squadra».

PERCORSO DEL BOLOGNA – «Il pensiero è a mercoledì. Dispiace la fatica che ha fatto chi è rimasto in campo, correre così è una fatica tripla. Mercoledì partita tosta e difficile, ci teniamo a vincere. Archiviamo oggi e pensiamo alla Champions. Dobbiamo limare qualche dettaglio, essere più attenti ma lo avevo detto presentando la partita. Oggi era tosta, serviva massima attenzione e ora proveremo a riportarla contro il Lille».