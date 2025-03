Italiano, le parole del tecnico nel post partita di Verona

Italiano, il tecnico del Bologna esterna la sua gioia per il successo pesante della sua squadra anche in ottica Champions

Ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dal suo Bologna contro il Verona, che consente agli emiliani di agganciare la Lazio anche sei biancocelesti devono giocare domani con l’Udinese, ha parlato Italiano

Il tecnico degli emiliani alla luce del pesante successo rilascia queste sue considerazioni a riguardo. Ecco cos ha detto

PAROLE – Volevamo rispondere dopo trasferte non belle da parte nostra, dovevamo dare a noi stessi quella svolta anche mentale. Siamo stati bravissimi a gestire i momenti della gara, venivamo da Parma, una trasferta diversa dalle altre, oggi abbiamo fatto qualcosa in più. Bene anche i subentrati. Diamo grande supporto a chi parte dall’inizio, la classifica è bella

Siamo stati bravi a vincere la partita, se avete visto gli altri risultati, tutte faticano a vincere una partita, i punti ora pesano, andare a vincere negli altri campi non è semplice. Il Verona quando gioca con un blocco basso non è facile da affrontare. Non è mai semplice mettere in difficoltà gli avversari. Oggi la bravura nostra è stata quella, non abbiamo mai commesso errori e non abbiamo concesso ripartenze, sfruttando le nostre palle gol. Risposta da squadra matura dei miei. Sapevamo che era dura, vincere è stato un merito incredibile