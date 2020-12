Italiano: «Noi meglio della Lazio, ma hanno giocatori fenomenali»

L’analisi di Italiano al termine di Spezia Lazio

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Spezia-Lazio

«Abbiamo fatto noi la partita, concedendo alla Lazio le occasioni avute. Hanno grandi giocatori, fenomenali in ripartenza. Questa è la nostra miglior prestazione in assoluto. In Serie A non si vince sempre, anche giocando bene. Non rimprovero nulla ai miei ragazzi, avremmo potuto evitare alcuni errori. Abbiamo avuto sempre noi la palla, gestendo per lunghi tratti, ma abbiamo raccolto zero. Penso che potremo levarci delle soddisfazioni»