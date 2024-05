Italiano Lazio, spunta a SORPRESA l’ipotesi: il rapporto del club con Tudor potrebbe interrompersi. COSA SUCCEDE. Le ultime

Ci sono molti club di Serie A che guardano con trepidazione ad Atene per la finale di Conference League della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il Bologna ad esempio continua a lavorare per avere il tecnico dei viola come erede di Thiago Motta. Nella posizione dei felsinei, però, c’è anche un altro club di A. A sorpresa. Si tratta della Lazio da poche settimane affidata a Igor Tudor dopo la fine della gestione di Maurizio Sarri.

Come riporta il Corriere della Sera, il rapporto fra Tudor e l’universo biancoceleste, fra spogliatoio e dirigenza, non pare riuscire a decollare. Tanto che in queste ore Claudio Lotito e il resto dei quadri dirigenziali del club capitolino s’incontreranno con il tecnico per capire se ci sono i margini per proseguire il rapporto.

Se così non fosse Italiano diventerebbe il primo nome per la panchina capitolina per la stagione 2024/2025.