Italia Under 21, gli azzurri battono la Serbia: la partita di Cancellieri

Italia Under 21, gli azzurri di Nicolato battono la Serbia nella partita amichevole disputata quest’oggi, Cancellieri è rimasto in panchina

Oltre alla Nazionale di Mancini, a scendere in campo è stata anche l’Italia di Nicolato, che ha disputato la partita amichevole contro la Serbia. Ad avere la meglio è stata la squadra azzurra grazie alla doppietta siglata da Mulattieri.

Per quanto riguarda Cancellieri, l’attaccante biancoceleste è rimasto in panchina per tutto il match