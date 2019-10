Italia, l’ultimo a segnare dal dischetto dell’Olimpico fu Oddo

Oddo, l’ex biancoceleste è stato l’ultimo a segnare su rigore all’Olimpico prima della rete di ieri di Jorginho

L’Italia batte la Grecia per 2-0 staccando così il pass per gli Europei del 2020. A sbloccare la gara ci ha pensato Jorginho segnando dal dischetto e portando in vantaggio gli azzurri.

L’ultima volta che un calciatore aveva segnato una rete all’Olimpico su calcio di rigore risale al 2006 e a siglare la rete fu Massimo Oddo. Il match era Italia-Ucraina e quello fu l’unico gol segnato in Nazionale dall’ex biancoceleste.