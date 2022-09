Italia, Mancini: «Tanti attaccanti stranieri in A, Immobile è l’eccezione»

Roberto Mancini ha parlato dei prossimi impegni dell’Italia in Nations League: ecco le sue parole

Otto giorni dedicati alla Nazionale e presentati – con relativi impegni – da Roberto Mancini, in conferenza stampa. Ecco le parole del ct, riportate da TMW:

CONVOCATI – «Spinazzola mi ha chiamato e mi ha detto che non si sente benissimo, ha bisogno di lavorare due settimane e l’ho lasciato a casa. Gli altri li ho lasciati a casa perché sono due partite, non volevo chiamarne tantissim1. Di bravi ne sono rimasti a casa diversi, ma ho pensato fosse giusto così visto che tante gare le stanno giocando».

TANTI ATTACCANTI STRANIERI IN A – «Sicuramente è anomalo, purtroppo le grandi squadre da un po’ di tempo hanno tanti attaccanti stranieri. L’unico che è lì da un po’ di tempo è Immobile: speriamo non sia un processo irreversibile e che presto possano uscire 2-3 attaccanti che possano dare un futuro alla Nazionale. Non è un problema piccolissimo».

I NUOVI – «Sui portieri dico che volevo valutarli, vogliamo valutarli e vederli. In questo momento ne abbiamo tanti. Mazzocchi non è un ragazzino, ma sta facendo molto bene e ci fa piacere vederli dal vivo».