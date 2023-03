Italia, Mancini corre ai ripari: ecco il sostituto di Immobile

Roberto Mancini, per sopperire all’assenza per infortunio di Ciro Immobile, ha deciso di convocare Mateo Retegui: le ultime

L’infortunio di Ciro Immobile non ha scombinato solo i piani della Lazio ma anche quelli dell’Italia di Roberto Mancini. Come riferisce Il Messaggero infatti, per gli impegni validi per le qualificazione al prossimo Europeo di fine marzo contro Inghilterra e Malta, il CT ha deciso di sostituire il bomber biancoceleste con un nome a sorpresa.

Si tratta di Mateo Retegui, 23 anni, attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors. Con 23 reti è stato il capocannoniere in Argentina nel 2022. Curiosità: il procuratore è Francesco Totti.