Italia, la vittoria del ’73 a Wembley: il ricordo di Chinaglia Jr. FOTO

George Chinaglia Jr, figlio di Giorgio Chinaglia, ha ricordato la vittoria dell’Italia

George Chinaglia Jr, figlio del leggendario Giorgio Chinaglia, ha voluto ricordare la vittoria di Wembley del 1973, quando l’Italia di suo padre riuscì a battere l’Inghilterra.

IL RETROSCENA – La vigilia della sfida fu molto polemica, con gli inglesi che definirono gli italiani una ‘squadra di camerieri’, con riferimento al passato di Chinaglia.

LA PARTITA – Si gioca sotto una pioggia leggera ma continua. Il ritmo dei padroni di casa è forsennato: Zoff respinge su Currie mentre Channon e Clarke sparano a lato. Nella ripresa è Bell a mettere in ansia la difesa azzurra, che resiste in maniera arcigna. Il contropiede dell’Italia porta Chinaglia a scheggiare la traversa. L’attaccante della Lazio impegna successivamente Shilton. Si avvicina il momento decisivo: minuto 86′, Chinaglia crossa per Capello, il cui destro beffa l’estremo difensore britannico.