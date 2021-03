Italia, Immobile e compagni incontrano a Sofia la Nazionale di ritmica – FOTO

Incontro speciale per Ciro Immobile e la truppa azzurra in quel di Sofia, ossia Quello con la Nazionale di ginnastica ritmica

Archiviata la vittoria con l’Irlanda del Nord, la Nazionale ha già raggiunto Sofia, dove domani affronterà la Bulgaria. Ed ecco che, proprio nella Capitale bulgara, Immobile e compagni hanno avuto un incontro speciale: quello con la Nazionale di ginnastica ritmica.

Come riportato da Federginnastica.it, è stata l’occasione per scambiarsi un saluto e un in bocca al lupo reciproco, visto che la 17enne marchigiana Sofia Raffaelli domani sfiderà nelle final eight le big internazionali della disciplina nella sua prima Coppa del Mondo. Non sono mancate anche le foto di rito, a cui ha partecipato l’attaccante della Lazio.