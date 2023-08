Italia Femminile, il retroscena: Gravina furibondo. La ricostruzione

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sarebbe furibondo per lo sfogo dell’Italia Femminile contro la CT Bertolini

Secondo Tuttosport il presidente della FIGC Gabriele Gravina sarebbe addirittura furibondo per lo sfogo pubblico e condiviso delle giocatrici della Nazionale femminile.

Un gesto che ha aggiunto particolare imbarazzo in Federazione in questo momento storico. Per fortuna che a calmare le acque è arrivato un passo indietro della capitana nonché attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli, che prima di imbarcarsi per l’Italia ha voluto chiarire la posizione del gruppo col suo presidente. Un passo indietro, tramite mail, in cui le ragazze hanno però riba- dito le gravi responsabilità del- la Bertolini, tra accuse tecniche, di atteggiamento e di gestione della ct.