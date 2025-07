Italia femminile, il Presidente Mattarella incontrerà le azzurre al Quirinale: ecco tutti i dettagli

Italia femminile, un percorso da sogno a Euro2025! Il Presidente Mattarella incontrerà le azzurre al Quirinale: tutti i dettagli

Il sogno europeo dell’Italia Femminile si è concluso in semifinale, ma resta un’impresa memorabile per le Azzurre guidate dal CT Andrea Soncin, ex attaccante con esperienza anche in Serie A, oggi allenatore determinato e strategico. La Nazionale è stata sconfitta 2-1 dall’Inghilterra nei tempi supplementari, al termine di una gara combattuta e carica di emozioni. Nonostante l’amarezza per l’eliminazione, la prestazione rimane storica: l’Italia torna tra le prime quattro d’Europa dopo oltre vent’anni, un traguardo che mancava dal lontano 1997.

Una semifinale combattuta e ricca di emozioni

Contro una formazione inglese tra le favorite per il titolo, le Azzurre hanno dimostrato grinta e organizzazione. In evidenza la centrocampista Manuela Giugliano, regista della Roma dotata di visione e tecnica sopraffina, che ha guidato il gioco con lucidità e personalità. Il gol del pareggio nel secondo tempo aveva riacceso le speranze, ma una rete inglese nei supplementari ha spezzato il sogno. Senza dimenticare ovviamente le biancocelesti Oliviero e Piemonte.

Un cammino che rafforza l’identità del calcio femminile italiano

La qualificazione alla semifinale ha consolidato la crescita del movimento calcistico femminile in Italia, portando visibilità e orgoglio nazionale. L’approccio tattico di Soncin e la coesione del gruppo sono stati determinanti, con una rosa giovane ma ambiziosa che ha saputo affrontare con maturità sfide di altissimo livello.

Accoglienza al Quirinale: il riconoscimento istituzionale

Il rientro in Italia è previsto per oggi, mercoledì 23 luglio. Giovedì mattina, alle ore 10, le Azzurre, accompagnate dal CT Soncin e dal suo staff, saranno ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un momento celebrativo che sottolinea l’importanza sociale e sportiva del traguardo raggiunto.