 Italia, i convocati del ct Gattuso: la lista completa e le scelte sui giocatori della Lazio
Connect with us

News

Italia, i convocati del ct Gattuso: la lista completa e le scelte sui giocatori della Lazio

News

Infortunio Rovella, spuntano nuove indiscrezioni sul centrocampista della Lazio

News

Calciomercato Lazio, quel giocatore potrebbe essere sacrificato a gennaio. La situazione

News

Lazio, chi parte per la Nazionale? Ecco la lista biancoceleste per settimana prossima

News

Lazio, boom in vista della sfida contro il Torino. Invasione biancoceleste!

News

Italia, i convocati del ct Gattuso: la lista completa e le scelte sui giocatori della Lazio

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Gattuso

Italia, ecco i convocati del commissario tecnico Gattuso: la lista e le scelte sui calciatori biancocelesti

La corsa della Nazionale italiana verso il prossimo Mondiale di calcio entra in una fase cruciale. Dopo un avvio convincente a settembre, gli Azzurri tornano in campo per due partite fondamentali che potrebbero indirizzare in maniera significativa il cammino nel girone di qualificazione.

Alla guida c’è Gennaro Gattuso, commissario tecnico subentrato in estate. L’ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006 è noto per il suo temperamento grintoso e per la capacità di trasmettere carattere e determinazione alle sue squadre. Dopo i primi successi ottenuti nelle gare inaugurali, il tecnico calabrese è chiamato a confermare la crescita del gruppo e a consolidare la fiducia dei tifosi, desiderosi di rivedere l’Italia protagonista a livello internazionale.

Le prossime partite degli Azzurri

Il calendario propone due impegni ravvicinati:

  • Sabato 11 ottobre, ore 20.45: Estonia–Italia a Tallinn
  • Martedì 14 ottobre, ore 20.45: Italia–Israele allo Stadio Friuli di Udine

Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Rai 1, garantendo massima visibilità a una Nazionale che vuole tornare a emozionare dopo le delusioni degli ultimi anni.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.