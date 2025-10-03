Italia, i convocati del ct Gattuso: la lista completa e le scelte sui giocatori della Lazio

Italia, ecco i convocati del commissario tecnico Gattuso: la lista e le scelte sui calciatori biancocelesti

La corsa della Nazionale italiana verso il prossimo Mondiale di calcio entra in una fase cruciale. Dopo un avvio convincente a settembre, gli Azzurri tornano in campo per due partite fondamentali che potrebbero indirizzare in maniera significativa il cammino nel girone di qualificazione.

Alla guida c’è Gennaro Gattuso, commissario tecnico subentrato in estate. L’ex centrocampista del Milan e campione del mondo 2006 è noto per il suo temperamento grintoso e per la capacità di trasmettere carattere e determinazione alle sue squadre. Dopo i primi successi ottenuti nelle gare inaugurali, il tecnico calabrese è chiamato a confermare la crescita del gruppo e a consolidare la fiducia dei tifosi, desiderosi di rivedere l’Italia protagonista a livello internazionale.

Le prossime partite degli Azzurri

Il calendario propone due impegni ravvicinati:

Sabato 11 ottobre, ore 20.45: Estonia–Italia a Tallinn

Martedì 14 ottobre, ore 20.45: Italia–Israele allo Stadio Friuli di Udine

Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Rai 1, garantendo massima visibilità a una Nazionale che vuole tornare a emozionare dopo le delusioni degli ultimi anni.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).