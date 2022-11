Italia, Cancellieri: «Orgoglioso del gruppo. Contento di essere tornato al gol»

Matteo Cancellieri ha festeggiato sui social dopo la doppietta segnata ieri contro la Germania Under 21

Nonostante la brutta sconfitta contro la Germania Under 21, quella di ieri è stata una serata da ricordare per Matteo Cancellieri. Il centravanti della Lazio è subentrato nella ripresa e ha segnato due bellissimi gol che hanno rimesso in partita gli azzurri. 24 ore dopo il classe 2002 ha festeggiato sui social i gol segnati.

POST – «Orgoglioso di far parte di questo gruppo, sono molto contento di esser tornato al gol e di rivivere queste sensazioni in campo, forza Italia».