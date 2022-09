Italia-Austria: gara posticipata. La motivazione

Retroscena per l’amichevole tra Italia e Austria del 20 novembre: posticipata di un giorno. La motivazione

Il Corriere della Sera ha rivelato un retroscena sulla sfida tra Italia e Austria, che si affronteranno il 20 novembre.

Per evitare la contemporaneità dell’amichevole con i mondiali in Qatar, la federazione ha chiesto alla Rai, che detiene i diritti della partita, di programmarla per il 19 novembre. Risposta negativa della Rai, visto che il 19 comincerà la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La controproposta è stata di far disputare la partita alle 18.30 su Raisport. A quel punto la FIGC ha deciso di lasciare perdere, confermando la data originaria.